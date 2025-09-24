Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü maçında kazanan yok

1.Lig'in 7. hafta maçında Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Erzurumspor FK'nın golünü mücadelenin henüz 1. dakikasında Mustafa Fettahoğlu kaydetti.
Keçiörengücü'ne beraberliği getiren golü ise 88.dakikada penaltıdan Eduart Rroca attı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 13 yaptı. Keçiörengücü, 9 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLAR
1. Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk edecek.