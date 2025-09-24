Abone ol: Google News

Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü maçında kazanan yok

Erzurumspor FK, 1. Lig'in 7. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 19:17
1.Lig'in 7. hafta maçında Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Erzurumspor FK'nın golünü mücadelenin henüz 1. dakikasında Mustafa Fettahoğlu kaydetti.

Keçiörengücü'ne beraberliği getiren golü ise 88.dakikada penaltıdan Eduart Rroca attı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 13 yaptı. Keçiörengücü, 9 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

1. Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk edecek.

