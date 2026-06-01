Ankara'da yol ortasında silahlı kavga: Peş peşe tetiğe bastı

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi mezarlık yolunda, E.Ü. ile O.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yol ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTI

Kavga sırasında O.S., yol kenarındaki otların arasına gizlediği av tüfeğini alarak E.Ü.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ü. yaralandı. Şüpheli ise saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli O.S.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.