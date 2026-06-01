CHP'de parti sözcüsünün Berhan Şimşek olması bekleniyor

Siyaset bu haber ile ayağa kalktı...

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi.

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönerken açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

GENEL MERKEZİ DEVRALDI

Özgür Özel, yaşanan kaos ve arbedenin ardından genel merkezden ayrılarak TBMM'deki makamına geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram sonundan genel merkeze gelerek resmen göreve başladı.

MYK'NIN KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Partiden bazı isimlerin ihraç edileceği konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun A takımının kimlerden oluşacağı da merak ediliyor.

MYK listesinin açıklanması yarına ertelenirken bazı isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

PARTİ SÖZCÜSÜ BERHAN ŞİMŞEK OLACAK

Parti sözcülüğü için öne çıkan ismin ise eski İstanbul Milletvekili ve mevcut Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek olduğu aktarıldı.

Başta bu ismin görevi daha önce yürüten Faik Öztrak olacağı konuşulurken, Öztrak'ın göreve sıcak bakmaması ile gözler Şimşek'e çevrildi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Şimşek, geçtiğimiz yıl Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Şimşek, parti yönetimine karşı sert ifadeler kullanmıştı.

"BURASI ARTIK İMAMOĞLU HOLDİNG"

CHP'nin DNA'sının bozulduğunu ifade eden Şimşek, "Burası artık İmamoğlu Holding. Patronu Silivri'de. CEO'su Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor.

Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Belirleyici Ekrem İmamoğlu." ifadelerini kullanmıştı.

