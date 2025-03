Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Başkan Dal, Erzurumspor'un stat sorunun vakit geçirilmeden çözüme ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

"SÜPER LİG'DE BİLE BİRÇOK KULÜBÜN ZEMİNLERİ ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Dal, şunları dedi:

"STAT NOKTASINDA ADIM ATILMASI EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeni stat çalışmalarına bir an önce başlanılması gerektiğini hatırlatan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ve bu sözün ardından Bakanlık yetkilileri ve biz aynı zamanda Atatürk Üniversitesi de bu işin içinde. Bir an önce projenin yapılması ve temelinin atılması gerek. Çünkü Erzurum'da bir hafta demek belki bir sezon demek. Bir hafta geç başlarsak belki bir sezon kaybederiz. Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz. Erzurum'un ve taraftarımızın beklentisine uygun, tekrar stat sorunu yaşamayacağımız yer olsun istiyoruz. Yaşayan bir stat planlanıyor. Sadece maç değil haftanın her günü spor tesisleriyle, kafeteryalarıyla şehrin ekonomisine de katkı sağlayan bir yer planlanıyor.