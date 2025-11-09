Erzurumspor FK ile Esenler Erokspor yenişemedi

- Erzurumspor FK, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Eren Tozlu'nun golüyle Erzurumspor öne geçerken, Hamza Catakovic Esenler adına eşitliği sağladı.
- Maçın ardından Erzurumspor 23, Esenler Erokspor 25 puana yükseldi.
1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Erzurumspor FK, 69. dakikada Eren Tozlu ile 1-0 öne geçti. Esenler Erokspor, bu gole 83. dakikada Hamza Catakovic ile cevap verdi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Erzurumspor 23, Esenler Erokspor 25 puana yükseldi.
Erzurumspor FK, milli aranın ardından Iğdır FK deplasmanına gidecek. Esenler Erokspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.