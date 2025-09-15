Erzurumspor FK ile Sakaryaspor puanları paylaştı

1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Sakarya'nın golünü 69. dakikada Kakuta atarken Erzurum'un sayısını 76. dakikada Benhur Keser kaydetti.
Bu sonucun ardından 9 puanla 6. sırada yer alan Erzurumspor FK, ligdeki bir sonraki maçında Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
Haftayı 5 puanla 15. sırada tamamlayan Sakaryaspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
ERZURUMSPOR FK: 1 - SAKARYASPOR: 1
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Harun Reşit Güngör
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 63 Murat Cem Akpınar), Eren Tozlu (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 90 Muhammed Furkan Özhan) Mustafa Fettahoğlu (Dk. 63 Martın Rodriguez)
Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 84 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Burak Altıparmak), Kakuta (Dk. 84 Eren Erdoğan), Akuazaoku (Dk. 59 Emre Demir), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin
Sarı Kartlar: Dk. 25 Giorbelidze, Dk. 68 Orhan Ovacıkılı, Dk. 90+4 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) Dk.6 Salih Dursun, Dk. 45+3 Vukovic, Dk. 87 Emre Demir (Sakaryaspor)
Goller: Dk. 69 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 76 Benhur Keser (Erzurumspor FK)