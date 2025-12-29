Erzurumspor FK kalecisi maç oynanırken çay içti

- Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, Çorum FK ile oynanan maçta soğuk havadan korunmak için sahada çay içti.
- Maçı Erzurum FK, Benhur Keser'in attığı golle 1-0 kazandı.
- Orbanic'in bu davranışı, maça damga vurdu ve ekranlara yansıdı.
1. Lig'in 19. haftasında Erzurum FK, Çorum FK'yı konuk etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurum FK, 1-0 kazandı.
Erzurum FK'ya galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı.
MAÇ OYNANIRKEN ÇAY İÇTİ
-10 derecede oynanan maça damga vuran olay Erzurumspor FK kalecisinin yaptığı hareket oldu.
Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, soğuktan korunmak adına kalesinin yanına bıraktığı çayı maçın oynandığı sırada içti.
Ekranlara yansıyan bu görüntülerde deneyimli kalecinin soğuğa karşı çaresizliği göze çarptı.