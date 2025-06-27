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Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, önceki günlerde prensip anlaşmasına varılan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.

Kulüp başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Özbalta, sözleşmeyi imzalayarak çalışmalarına başladı.

Eshspor Haberleri