Erzurumspor FK'da başkanlığa Ahmet Dal yeniden seçildi

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal seçildi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan mavi-beyazlı kulübün olağan genel kurulunda, Dal'ın görev süresince kulüpte gerçekleşen gelişmelerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

YENİDEN SEÇİLDİ

Kulübün 171 delegesinden 162'sinin katıldığı genel kurulda tek aday mevcut başkan Dal, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

"DAYANIŞMAYI GÖSTEREN BİR CAMİAYIZ"

Dal, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de katliam ve soykırım yaşandığını hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Zor günlerde kenetlenen ve yardımlaşan bir camiaya sahip olduklarına dikkati çeken Dal, şunları dedi:

Erzurumspor sevdasını kalbinde yaşayanlarız, en zor günlerde kenetlenen en sıkıntılı günlerde yardımlaşan birbiriyle bu dayanışmayı gösteren bir camiayız.

"EFSANE LOGO HAYIRLI OLSUN"

Kulübün önceki yıllardaki çift başlı kartallı logoya geri döndüğünü de açıklayan Dal, şu ifadeleri kullandı:

Öze dönüş ve efsane logo hayırlı olsun. Camiamızın talebi üzerine Erzurumspor efsane logoya geri dönmüştür hayırlı olsun.

"FORMA BİR KÜLTÜRDÜR"

Dal, kentin yöresel kumaşından ilham alınıp tasarlanan "ehram" formasını da tanıtarak şu şekilde konuştu: