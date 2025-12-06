Abone ol: Google News

Hakan Çalhanoğlu’nun gol attığı maçta Inter, Como'yu yıktı!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, sahasında Como’yu 4-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 22:13
  • Inter, Como'yu 4-0 yenerek Serie A'da liderliğe yükseldi.
  • Hakan Çalhanoğlu maçta bir gol attı ve toplamda 6 gole ulaştı.
  • Inter bir sonraki maçta Genoa ile karşılaşacak.

İtalya Serie A’nın 14’üncü haftasında Inter sahasında Como’yu konuk etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başladığı karşılaşmada Inter rakibini 4-0 mağlup etti.

INTER, FARKLI KAZANDI

Mavi-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 11’inci dakikada Lautaro Martinez, 59’uncu dakikada Thuram, 81’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 86’ncı dakikada Carlos Augusto kaydetti.

Maçta 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 12. lig maçında 6 golüne ulaştı.

INTER, MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Como 24 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde Inter gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak. Como, Roma deplasmanına çıkacak.

