Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" dedi.

"TAZE KAN SOKMAK İSTEDİM"

Açıklamalarında devam eden Tedesco, "Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim." ifadelerini kullandı.

"ENGEL OLABİLSEYDİK..."

Tedesco ayrıca, "Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık." açıklamasında bulundu.

"BU PERİYOTTA 2 NET POZİSYON YAKALADIK"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, maçın ilk 15 dakikasının kendi kontrolleri altında geçtiğini ve plan dahilinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Tedesco, "Bu periyotta 2 net pozisyon yakaladık. Böylesine bir deplasmanda iyi bir başlangıç yaptıysanız golü bulmanız gerekiyor. Bulamayınca rakibin direnci artıyor. Semedo'nun sakatlığı bizim için bir darbe oldu, oyuncular için şok oldu. 20. dakikada onu kenara aldık. Oyundan çıktıktan sonra saha içindeki pozisyonumuzu kaybettik. Rakip topa daha fazla sahip oldu. İstediğimiz baskıyı yapamadık. Değişikliklerle daha fazla önde oynamaya başladık. Bu periyotta da golü bulduk. Böylesine kötü oynadığınız bir maçta ilk golü buluyorsanız, kazanmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE OYNAMAYA DAİR İYİ HİSSİYATA SAHİPTİK"

Başakşehir karşısında Talisca ve Jhon Duran ile çift forvet başladıklarını vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

Bu şekilde oynamaya dair iyi hissiyata sahiptik. Bu oyunu Plzen maçında da yapmıştık. Elimizde 3 forvet oyuncusu var ve 2 forvetle oynayınca daha tehlikeli oluyorsunuz. Galatasaray maçında da çift forvete dönünce golü bulduk. Talisca ile Duran arasında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu oynattığınız zaman hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. Duran şu anda özgüvenli ama benim için şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok. İstediğimiz seviyeye gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var. En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok fazla baskı yapıyor. Genel olarak ikisi de iyi forvet. Bu sadece güncel bir durum. En-Nesyri'nin özgüven sıkıntısı belki gol atamadığı içindir ama biz, elimizdeki oyunculara güveniyoruz.

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Galatasaray-Samsunspor mücadelesinde son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili görüşü sorulan Tedesco, kendisinin Fenerbahçe'nin adamı olduğunu ve bunu herhangi birisi gibi değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Fenerbahçe teknik direktörü olduğu için gurur duyduğunu aktaran Tedesco, "Ben kendi takımıma bakıyorum, bugüne bakıyorum. Bugün öne geçmiştik, ilk golü attıktan sonra maçı koparmamız gerekirdi. Yediğimiz golde yapılan ortayı durduramadık. Saha içindeki farkındalık çok önemli. Bu akşamki maçı kazanabilirdik." açıklamasında bulundu.

"DÖRDÜNCÜ HAKEM ÇOK CENTİLMENDİ"

Tedesco, mücadelenin 4. hakemi Gürcan Hasova'ya dair şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı: