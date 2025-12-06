Kerem Aktürkoğlu: Taraftardan özür dileriz!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçeli hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ!"

Taraftarlardan özür dileyen Kerem Aktürkoğlu "Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.