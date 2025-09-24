Esenler Erokspor'dan İstanbulspor karşısında rahat galibiyet!

1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
BERAT, 4 GOL ATTI
Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurduğu maçı 5-0 kazandı.
Ev sahibinin skoru belirleyen golünü Hamza Catakovic kaydetti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Erokspor, 7 maç sonunda topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturdu. İstanbulspor ise 10 puanla 10. sırada yer alıyor.
Erokspor ligin sonraki haftasında sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor'u konuk edecek.