Esenler Erokspor'dan İstanbulspor karşısında rahat galibiyet!

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 7. haftasında evinde İstanbulspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 22:11
1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

BERAT, 4 GOL ATTI

Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurduğu maçı 5-0 kazandı.

Ev sahibinin skoru belirleyen golünü Hamza Catakovic kaydetti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Erokspor, 7 maç sonunda topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturdu. İstanbulspor ise 10 puanla 10. sırada yer alıyor.

Erokspor ligin sonraki haftasında sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor'u konuk edecek.

