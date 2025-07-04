Esenler Eroksporlu oyuncularda parola şampiyonluk

1. Lig'in 2024-2025 sezonunu 52 puanla 12. sırada tamamlayan Esenler Erokspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir tesiste kamp yapan yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü gözetimindeki çalışmalarına yoğun tempoyla devam ediyor.

Esenler Erokspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, AA muhabirine, yoğun geçen Bolu kampında bir gün çift, bir gün tek idman yaptıklarını anlattı.

"HEDEFİMİZ BU SENE ŞAMPİYONLUK İNŞALLAH"

Geçen sezon oynayan çok sayıda arkadaşının takımdan ayrıldığına değinen Tugay, şunları dedi:

Hedefimiz bu sene şampiyonluk inşallah. O doğrultuda da yönetimimiz, hocamız gerekli çalışmaları yapıyor.

"SEZON SONUNDA MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Tugay, transfer edilecek futbolcuların da katılmasıyla daha verimli çalışabileceklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kulüp olarak yeni bir oluşum içindeyiz şu an. Bu kolay değil. Transfer sürecini ince eleyip sık dokuyorlar diyebiliriz.

"ŞU AN LİGDE SESSİZLİK HAKİM"

Uzun zamandır tanıdığı teknik direktör Osman Özköylü'nün, hedefi olan ve hırslı kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Tugay, şu değerlendirmede bulundu:

Şu an ligde sessizlik hakim. Kimin nasıl kadro kuracağını pek öngöremiyoruz ama illaki hedefi olan, şampiyonluğa oynayan takımlar olacaktır. Biz bunları düşünmeden maç maç gidip en güzel şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz.

"TEMEL AMAÇ AİLE ORTAMI OLUŞTURMAK"

Orta saha oyuncusu Alper Karaman da, Bolu'nun ardından 2 kamp daha yapacaklarını belirtti.

Aralarına yeni katılan futbolcuların bulunduğuna değinen Alper, şu şekilde konuştu:

Buradaki temel amaç aile ortamı oluşturmak. Katılan arkadaşlarımız da buna çok güzel uyum sağladı. En güçlü şekilde lige başlayıp bir üst lige çıkmak istiyoruz.

"BİZ DE AYNI ŞEKİLDE İDDİALIYIZ"

Alper, üst lige çıkmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: