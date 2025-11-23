ESH Spor Beşiktaş taraftarına sordu: Rafa krizi hakkında ne düşünüyorsunuz?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor.

İdmanlara çıkmayan yıldız oyuncunun devre arasında kulüpten ayrılması bekleniyor.

Son olarak ağrı hissettiği için antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR'ı çekilmişti.

Beşiktaş, futbolcu ile yaptığı açıklamada, "Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Rafa bu açıklamaya rağmen idmanlara çıkmamaya devam etti.

RAFA SILVA KRİZİNİ SORDUK

Yaşanan bu çarpıcı gelişmelerin ardından ise ESH Spor, Dolmabahçe'ye gitti.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş - Samsunspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara mikrofon uzattık.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Beşiktaşlı futbolseverlere "Rafa Silva krizi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

TARAFTAR ETİK BULMADI

Beşiktaş taraftarlarının büyük bir bölümü Rafa Silva'nın yaptığı davranışın etik olmadığını ve takımdan ayrılabileceğini ifade etti.