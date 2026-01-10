ESH Spor dev finalin nabzını tutuyor: Söz taraftarda...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa'da dev final geldi çattı...

Kıyasıya rekabette Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele öncesi ESH Spor olarak biz de yerimizi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda aldık.

TARAFTARLAR NE DİYOR?

Muhabirimiz Hazal Palavar, iki takım taraftarlarına dev derbi hakkındaki görüşlerini sordu.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarından iddialı açıklamalar geldi.

Bazı taraftarlardan skor tahmini gelirken bazıları da rakiplerine mesaj gönderdi.

İşte dev mücadele öncesi taraftarların söyledikleri...