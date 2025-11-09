ESH Spor, Galatasaray'ın yenilgisi sonra Fenerbahçelilere mikrofon uzattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi.

Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA GALATASARAY'IN YENİLGİSİNİ SORDUK

Bu maçın ardından ise ESH Spor, Kadıköy'de sokağa indi.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile evinde oynayacağı lig maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolseverlere lider Galatasaray'ın yenilgisini sordu.

TARAFTAR ŞAMPİYONLUK İÇİN İDDİALI

Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında ise Fenerbahçeliler, şampiyonluk için iddialı olduklarını ve geriden gelip zafere ulaşacaklarını söyledi.