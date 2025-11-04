Eski Beşiktaşlı Orkan Çınar, Bursa'da döner kesiyor

Futbola Almanya'da başlayan Orkan Çınar, altyapı sürecini burada tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2015'te Gaziantepspor'a kiralık olarak giderek adım attı.

Burada başarılı bir dönem geçiren ve büyük takımların dikkatini çeken Orkan Çınar, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı formayı bir süre terleten 30 yaşındaki Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi RB Leipzig'e karşı da bir golün asistini yaptı.

Beşiktaş'ın ardından çeşitli takımlara transfer olan Çınar, son olarak Adanaspor'da oynayarak 29 yaşında kariyerini noktaladı.

Genç yaşta futbolu bırakan Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak farklı sektörde iş hayatını sürdürüyor.

"FUTBOLDAN KENDİ KARARIMLA UZAKLAŞMAK İSTEDİM"

Çınar, AA muhabirine, futboldan kendi kararıyla uzaklaşmak istediğini söyledi.

Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, "Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada." ifadesini kullandı.

"BABAM 30 YILLIK DÖNER USTASI"

Çınar, kariyerini noktaladıktan sonra arkadaşlarından "Yorumculuk yap." gibi öneriler geldiğini ama bunu istemediğini dile getirdi.

Kendisi için en uygun işin dönercilik olduğunu düşündüğünü anlatan Çınar, şunları kaydetti:

Adana'dayken bu düşünceye girmeye başlamıştım. İdare edemeyecek pozisyondaydım. Kariyerimde birikimlerim oldu. Hesap kitap yaptıktan sonra hem mental olarak hem de aile açısından sektör değiştirmemin daha sağlıklı olduğunu düşünüm. Az olur, çok olur ayağımı yorganıma göre uzatırım. İçim çok rahat. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım. O olmasa cesaret edemezdim. Allah'a şükür bulunduğumuz pozisyonda iyi gidiyoruz.

"ÇALIŞAN ADAMI HERKES SEVER"

Çınar, döner dükkanı açtıktan sonra bu durumun sosyal medyada dalga geçme amaçlı paylaşıldığını ancak bu durumun ters teptiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi.

Yanlış bir şey yapmadığını ifade eden Çınar, "Çalışan adamı herkes sever, ekmeğimizdeyiz. Herkes iyi karşılıyor. Ricardo Querasma zamanında bana, 'Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiçbir iş yapamazsın.' demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARDAN SONRA İLGİ ARTTI"

Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: