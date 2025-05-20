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Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza yaptığı hareketle takdir topladı

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza yaptığı hareketle takdir topladı Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Daniel Güiza, Juventud Sanluquena formasıyla İspanya'da maça çıktı. 44 yaşındaki İspanyol futbolcu, karşılaşmada yaptığı hareketle büyük alkış aldı.