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2008'de Mallorca'dan 14 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Güiza, Türk futbolunda hafızalara kazınan isimlerden olmuştu.
Güiza kariyerini İspanya'da sürdürmeye devam ediyor...
44'LÜK GÜİZA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Juventud Sanluquena takımının formasıyla maça çıkan İspanyol futbolcu, sergilediği fair play örneğiyle alkış aldı.
Savunma arkasına yaptığı koşuda bomboş halde topla buluşan Güiza, gole giderken kalecinin yerde sakatlık yaşadığını gördü.
KALECİNİN SAKATLANDIĞINI GÖRDÜ: TOPU BOŞ KALEYE GÖNDERMEDİ
44 yaşındaki futbolcu boş kaleye topu göndermedi ve durarak kalecinin yanına gitti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük ilgi görürken, Güiza futbolseverlerin takdirini kazandı.
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