Eski hakemler, Beşiktaş-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında arka arkaya 2 gol yakalayan Alanyaspor'a önce Orkun Kökçü'nün penaltısı, ardından Hyeongyu Oh'un ilk önce ofsayta takılan golüyle karşılık veren Beşiktaş, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'a verilen penaltı ve Beşiktaş'ın ofsayta takılan ancak sonrasında verilen golü tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER TARTIŞILAN KARARLARI YORUMLADI

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yaptı.

Fatih Tokail dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Ümit Öztürk, AVAR hakemi görevini Mehmet Kısal üstlendi.

Tartışmalı pozisyonları, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Deniz Çoban: Penaltı verilmesine itiraz etmem. Ayağının ucuyla bir müdahale var. Ben sahada buna penaltı çalan hakeme itiraz etmem. Ben burada VAR'ın müdahalesini doğru bulmuyorum.

Bülent Yıldırım: Pozisyon penaltı. Ona karışmam. Fakat kontak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Hakemin sahada vermesi gereken bir pozisyon.

Bahattin Duran: Pozisyon benim için de penaltı. Ama bu maç UEFA organizasyonu olsa hakemlerin yüzde 90'ı müdahale etmezdi. Kararımız sahada penaltı ama VAR karışamaz.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCE OFSAYTA TAKILAN SONRA VERİLEN GOLÜ

Deniz Çoban: Beşiktaşlı oyuncunun rakibiyle top için mücadele ettiğini düşünmüyorum, gol kararını daha doğru buluyorum. Ancak sahada ofsayt verildiyse VAR buna karışmamalıydı.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyona sahada gol verilmeliydi, gol temiz.

Bahattin Duran: Burada en doğru karar gol. Emirhan ofsayt pozisyonunda ama top daha oyuna girmemiş. Gol temiz.

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Samimiyetle söylüyorum, VAR hakeminin burada kanıtlanabilir net, topu ıska geçen, zamanlama hatası yapan oyuncuyu gördükten sonra bunun için çağırıp penaltı ve sarı karta çağırmasını bekledim. Havada karada denizde noktasız virgülsüz penaltı. Kontrolsüz bir hareket pozisyon net bir penaltı ve sarı kart. VAR neden müdahale etmedi bilmiyorum.

Deniz Çoban: Zaten burada faul olmasa Gökhan topu itecek zaten. Burada net bir penaltı var.

Bahattin Duran: Bence de net bir penaltı var. Hem sarı kart verilmeli hem de penaltı verilmeliydi.