Eski hakemler değerlendirdi: Derbide kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden 3-2 kazandı.

Derbideki tartışmalı kararları, beIN SPORTS'un Trio ekibi değerlendirdi.

Dev derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalarken yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.

VAR'da ise Sarper Barış Saka görev aldı.

İşte eski hakemlerin derbinin tartışılan pozisyonlarıyla ilgili yorumları...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN CEZA SAHASINDA YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI

Bülent Yıldırım: Topla oynadığı için bu haliyle herhangi bir ihlal söz konusu değil, devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Paulista riskli bir şekilde gelmiş ama temiz bir şekilde topla oynamış, devam kararı doğru. İhlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Çok net topla oynuyor, sonra dengesini kaybediyor. Topla oynamamış olsa penaltıyı konuşurduk.

RAFA - OOSTERWOLDE POZİSYONU

Bahattin Duran: Bu pozisyon dünyanın her yerinde çok net sarı kart. Bu pozisyonun uyarısı olmaz.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde'ye sorsak o bile sarı kart gösterir.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda konuşacak bir şey yok. Hakem Ali Yılmaz'a da göstersem bunu, sarı kart der.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

Bülent Yıldırım: Bu mesafeden hakemin bunu değerlendirmesini tercih ederim. O ayak oradayken buna nasıl sarı kart gösterildi? Bölge itibariyle kırmızı kart gerektiren bir ihlal, tartışacak bir şey yok. Sahadaki hakem kırmızı kart vermeliydi, VAR hakemi futbolun barışı adına bu kararı verdi.

Bahattin Duran: Söyleyecek bir şey yok, VAR müdahalesi çok doğru. Sahada verilseydi keşke kart. Bu bir hakem pozisyonu.

Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru.

SERGEN YALÇIN'IN KIRMIZI KARTI

Bahattin Duran: Sergen Hoca sahaya girdiği için değil sahaya girip su şişesini tekmeledi. Sergen hocanın kırmızı kartı çok doğru.

Bülent Yıldırım: Sergen Yalçın'ın kırmızı kartından bir problem yok. Emirhan da suyu iti, şişeyi de alanın içinde bıraktı. Sergen hoca da sinirle tekme attı. İhraç doğru.

Deniz Çoban: Ali Yılmaz da gördüğüm en büyük handikaplardan biri kontrolü sağlamak yerine sürekli arkasını dönüyor. Kırmızı kart doğru.

TEDESCO'NUN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Futbol oyun kurallarına göre bir teknik adam, hakemin kararına itiraz için teknik alanı terk ederse kırmızı kart görmesi gerekir. Sarı kart yetmez Tedesco'nun da ihracı gerekirdi. Sergen hoca ihraç edildiğinde doğru uygulama dedik. Burayı da ihraç etseniz bitti.

Deniz Çoban: 4. hakemin yanına gidiyor.

Bahattin Duran: Kurallar uygulansa sadece Tedesco'nun değil her iki kulübeye de kırmızı kartlar çıkmalı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon penaltı, hiç tartışmam. Tam vuruşa hazırlandığı an kramponunu top ve ayağının arasında yerleştirerek ihlalde bulunuyor, vuruşu etkiliyor. Net penaltı.

Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı. Hakem karar vermiyor, en büyük problem bu. Salih arkadan geldi ve Kerem'in vuruş kalitesini etkiledi. Net penaltı.

Deniz Çoban: Hiç şüphe götürmeyecek kadar açık bir penaltı. Savrulan ayağın önüne ayağınızı koyamazsınız arkadan gelip.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA BEKLEDİĞİ PENALTI

Bahattin Duran: Ceza sahasında rakibini itmenin karşılığı penaltı. Kurala baktığımızda Beşiktaşlı oyuncu büyük risk almış, en doğru karar burada penaltı.

Bülent Yıldırım: Hücum oyuncusunun nasıl düştüğünün hiçbir ihlalde değerlendirilecek bir yanı yok. Tam vuruşa hazırlanırken itildi, bunun sarı kart ve penaltı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Net penaltı diyorum, ağır çekim değil normal çekimde izlediğimde daha da çok penaltı olarak görüyorum.

PAULISTA'NIN EN-NESYRI'YE MÜDAHALESİNDE VERİLEN DEVAM KARARI

Bahattin Duran: Hakemin devam kararına saygı duyuyorum. Top iki oyuncunun da ayağında kalmış, Paulista'nın dizini koyması da temiz gelmedi bana ancak bu karar saygı duyarım.

Bülent Yıldırım: Karar doğru, Paulista büyük risk alıyor, En-Nesyri'ye dizi daha sert bir şekilde temas etse penaltı olurdu. Sınırda bir pozisyon.

Deniz Çoban: Devam kararında şüphe yok, doğru bir karar.

SKRINIAR'IN CEZA SAHASINDA ELLE OYNAMASI VAR MI?

Bülent Yıldırım: Skriniar rakibiyle mücadeleye girmiş, her şey doğal. Top çarpmış, devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru, Skriniar'ın havaya çıkan kolu doğal konumda.

Deniz Çoban: Skriniar'ın aksiyonunda kolun pozisyonu doğal.

HAKEMİN KARNESİ

Bülent Yıldırım: Toplam maç tecrübesi de az. Çalışmaya devam etsin.

Bahattin Duran: Derbi yönetmek çok zordur. İyi yönetmedi ama çok büyük bir tecrübe oldu. Çok şanslı günündeydi.

Deniz Çoban: Fenerbahçe lehine 2 penaltı vermedi. Fenerbahçe kazandığı için tansiyon düşük. Skor şansı. Oyuncular da mevzuları büyütmedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)