Eski hakemler, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kararlarını değerlendirdi

Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Dev derbi Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetti.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın karşılaşmada verdiği bazı kararlar ise tartışmalara sebep oldu.

Mücadelenin ardından eski hakemler ve yorumcular, tartışılan pozisyonları değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

BEŞİKTAŞ'TAN KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 11. dakikasında İsmail Yüksek'in müdahalesiyle Orkun Kökçü yerde kaldı.

Beşiktaş cephesi, pozisyonun ardından kart bekledi ancak hakem kartına başvurmadı. Pozisyona sosyal medyadan tepki gösteren Beşiktaş, "Basma yok! Oyna devam!" paylaşımı yaptı.

Mustafa Çulcu: Hakemin pozisyonu avantaja oynatmasını doğru buluyorum ama pozisyon bittikten sonra İsmail'e sarı kart göstermesi gerekirdi.

Deniz Çoban: İlk yarıda İsmail’in Orkun’a yaptığı müdahalede sarı kart çıkmalıydı, çıkmadı. Orkun Szymanski’nin ayağına bastı, faul Orkun lehine verildi. Aslında Orkun sarı kartlık faul yapmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

41'nci dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mert Müldür, Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi ancak VAR devreye girerek hakemi monitöre çağırdı.

Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Deniz Ateş Bitnel: Penaltı, sarı kart! VAR müdahalesi doğru...Karar doğru.

Bünyamin Gezer: Karar doğru.

Fırat Aydınus: Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 83'ncü dakikasında Orkun Kökçü, ceza sahası içerisinde Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem oyunu devam ettirdi. Beşiktaş cephesi pozisyona dakikalarca itiraz etti ancak VAR uyarıda bulunmadı.

Deniz Ateş Bitnel: Osterwolde'nin Orkun'u ittiği pozisyon penaltı ve kırmızı kart olmalıydı.

Bünyamin Gezer: Orkun’un ceza sahası içerisinde Oosterwolde tarafından itilmesi bana göre penaltıydı.

Fırat Aydınus: Jayden’ın Orkun’u itmesi penaltı.

Deniz Çoban: Oosterwolde’nin Orkun’u arkadan itmesi net penaltıydı