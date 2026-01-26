Eski hakemler, Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maçta 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile olan puan farkı 3’e çıktı.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yaptı.

Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Çağdaş Altay görev alırken, VAR hakemi görevinde Ömer Faruk Turtay bulundu.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Karşılaşmanın ardından Janderson'a faul çalınan, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon ve Göztepe kalecisi Lis'in topu oyuna sokarken hata yaptığı iddia edilen pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

Tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

"ÇOK YANLIŞ VE HAYATİ BİR KARAR"

Janderson'un Skriniar'a müdahalesinde faul çalınan pozisyon

Bahattin Duran: Hakemin ilk büyük hatası burada oldu. Top Skriniar'ın kontrolündeydi, Göztepeli oyuncu geldi ve hiçbir faul yapmadan topu tık diye önüne alıp gidecekti. Burada oyun devam etmeliydi. Çok yanlış bir faul değerlendirmesi yaptı.

Deniz Çoban: Böyle bir faul olmaz. Cihan Aydın çok iyi başladı, 5. dakikada standardını tamamen bozdu. Hakemi zora sokacak bir maç değildi ama anlaşılmaz kararlar verdi.

Bülent Yıldırım: İnanılmaz bir umut vadeden atakmış, çok yanlış ve hayati bir karar.

"İHLAL YOK"

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: Oyuncunun eline çarpıp çarpmadığına bakmaya gerek bile yok, tamamen doğal konumda, ceza sahasının da dışında.

Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı son derece doğru.

Bülent Yıldırım: Bir ihlal söz konusu değil. 20 numaralı futbolcu ceza sahasının dışında, elle kolla bir müdahalesi yok. Karar doğru.

"BUNUN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Skriniar'ın hakeme itiraz ettiği pozisyon

Deniz Çoban: 4. hakem açmazda kalıyor, ben hata yaptım, bir de kart göstertirsem herkes üstüme gelecek diye görmezden geliyor. Görmeme şansı yok, Skriniar görsün diye uğraşıyor. Aynı şeyi bir değil, iki değil, üç kez yapıyor. Bir hakem hata yapar mı yapar, sizin otoritenizi boşa çıkartan oyuncunun cezalandırılması lazım. Hakem hata yaptı evet ama Skriniar sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Skriniar'ın isyanı haklı ama bu böyle yapılmaz. Karşılığı çok net sarı kart. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Sarı kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: 4. hakem yer ve zamanlama hatası yaptı ama Skriniar'ın tepkisine hakem ekibinin kayıtsız kalması kabul edilemez.

"CİDDİ BİR HATA"

Göztepe kalecisi Lis, topla iki kere oynadı mı?

Bahattin Duran: Bu Lis'in yaptığının karşılığı çok net bir endirekt serbest vuruş. Neden? Kaleci Lis kendisine gelen topu kurtarırsa ve kurtardığı top önünde kalırsa tabii ki gidip o topla oynayabilir ama kendisine bu kadar yumuşak gelen top kalecinin kontrolünde. Kaleci tercihini topu tutmak yerine eliyle öne almayı tercih ediyor. O top onun kontrolünde artık. Oynadı, gitti ikinciyi aldı. Endirekt serbest vuruş olmalı ama böyle bir düdük şu ana kadar ben hiç görmedim. Yumuşak gelen topta kurtarma olmaz, burada topla oynamış ve bıraktığı topu tekrar kucağına almış. Bu pozisyonda oyunun endirekt serbest vuruşla başlaması gerekirdi.

Deniz Çoban: Bence Cihan Aydın da bunun endirekt serbest vuruş olduğunu biliyor. O kadar net ve açık ama bu pozisyonda eleştireceğim sadece Cihan Aydın da olamaz. Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli oyuncu yok. Herhalde Göztepelilerden bekleyemeyiz. Profesyonel bir futbolcu oynadığı oyunun kurallarını minimum düzeyde bilmesi gerek.

Bülent Yıldırım: Endirekt serbest vuruş verilmeliydi, bu ciddi bir hata.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)