Sergen Yalçın'dan Emirhan Topçu'ya izin yok

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’ya yoğun ilgi var.

Avrupa’dan birçok kulüp, 25 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Özellikle İtalyan ve Fransız ekiplerinin, Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

AYRILIĞA SICAK BAKILMIYOR

TRT Spor'un haberine göre; Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ise milli stoperin ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Yönetim, bu transfer döneminde Emirhan Topçu’nun ayrılığına izin vermeyecek.

Milli stopere gelen tekliflere “Yaz döneminde görüşelim" cevabı verilecek.

BONSERVİSİNE 3.4 MİLYON EURO VERİLDİ

2024-2025 sezonunun başında Rizespor'dan Beşiktaş'a 3.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Emirhan, siyah-beyazlı formayı 59 kez giydi.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.