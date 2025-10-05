Eski hakemler, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 8’inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray evinde, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü 12’nci dakikada Tammy Abraham atarken Galatasaray’ın tek golü 55’inci dakikada İlkay Gündoğan’dan geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 35’inci dakikada Davinson kırmızı kart gördü.

BeIN Trio ekibi, maçın ardından hakem Yasin Kol’un verdiği kararları değerlendirdi.

İKİLİ MÜCADELEDE ELLE OYNAMA VAR MI?

3. dakikada ikili mücadele sırasında elle oynama var mı, penaltı düşünülür mü?

Bülent Yıldırım: "Penaltı söz konusu değil. Emirhan'ın kapalı durumdaki koluna gelen top var. Kale vuruşu değil, korner verilmesi gerekirdi"

Bahattin Duran: "Kol doğal konumda, penaltı yok."

Deniz Çoban: "Penaltı yok."

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ ÖNCESİNDE FAUL VAR MI?

12. dakikada Beşiktaş'ın golü öncesinde Torreira'ya faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Belli belirsiz bir temas var. Benim için gol temiz, faul ihlali yok."

Bahattin Duran: "Faul yok, gol temiz ve nizami."

Deniz Çoban: "Ufak bir kontak var. Bu kontak Torreira'nın düşmesini gerektirecek bir temas değil. Devam ettirilmesi doğru."

TORREIRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Torreira'nın yerde kaldığı ve faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Bir itme var, bu faul."

Bülent Yıldırım: "Kaçan net bir faul."

Deniz Çoban: "Bence de faul."

OSIMHEN'E KART GEREKLİ Mİ?

Osimhen'in ayağı fazla kalkıyor mu, kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Kalkan ayağın değil, inen ayağın bir teması olmuş."

Bahattin Duran: "Sarı kart gösterseydi daha doğru olurdu."

Deniz Çoban: "Sarı kart daha doğru olurdu. Hakemin takdiridir."

SINGO - EL BILAL POZİSYONU

Singo'nun El Bilal Toure'ye faulü var mı?

Bahattin Duran: "Çok net bir faul var ve sarı kart gerekir. Dizle bel bölgesine vurdu Singo. Dizini kontrolsüz şekilde temas etti."

Bülent Yıldırım: "Hiçbir tereddüt olmadan Singo'ya sarı kart. Sportmenlik dışı faul bu. Hem diz darbesi vurdu hem kramponu sallayarak ikinci bir müdahalede daha bulunmaya çalıştı."

KALECİ MERT'E FAUL VAR MI?

Kaleci Mert'e faul var mı, faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Singo'nun son temasını faul olarak değerlendirdi."

Deniz Çoban: "Faul doğru."

Bahattin Duran: "Faul kararı doğru."

ORKUN - JAKOBS MÜCADELESİ

32. dakikada Orkun'un Jakobs'a müdahalesinde sarı kart gerekir mi? Sonrasındaki itirazı kart gerektirir mi?

Bülent Yıldırım: "Kart düşünülmez. Sadece faul. İtirazı kart gerektirir."

Bahattin Duran: "Faul çok net."

Deniz Çoban: "İtiraz nedeniyle Orkun ve kulübeden 1 kişi kart görmeliydi."

DAVINSON'UN KIRMIZI KART POZİSYONU

34. dakikada Davinson Sanchez'in gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net kırmızı kart. Bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart çok doğru."

Bülent Yıldırım: "Son dönemde gördüğüm en bariz ihlal. Kırmızı kart doğru, kitabın ortasından..."

Deniz Çoban: "Kırmızı kart kararı doğru."

OSIMHEN - DJALO POZİSYONU

38. dakikada Osimhen'e Djalo'nun faulü var, kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Sadece faul."

Bahattin Duran: "Sadece faul."

Deniz Çoban: "Sadece faul."

OSIMHEN EMİRHAN - GERGİNLİĞİ

Bahattin Duran: "Osimhen düşerken Jurasek'i de düşürdü. Emirhan ve Osimhen arasında gerginliğin dışına çıkıldı. Osimhen'in Emirhan'a yaptığı hareket, çok net kırmızı kart. Boğazını tuttu ve sıktı. Emirhan kafasını getirdi ve kafasıyla itmedi. Emirhan itseydi Emirhan'a da net kırmızı diyecektim. Emirhan eliyle itti. Emirhan sarı kart, kaleci Mert sarı kart, Osimhen kırmızı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Osimhen ayağını kaldırıp bir savurdu, bir daha savurdu ve Jurasek'i düşürdü. Emirhan'ın boğazını tolere edilemeyecek şekilde kuvvetle ve şiddetle sıktı. Osimhen'in kırmızı kart görmesi lazım. Emirhan sarı kart, Osimhen kırmızı kart, oraya geldiği için Mert sarı kart."

Deniz Çoban: "Osimhen önce Emirhan'ın yakasına yapıştı. Yardımcı hakem araya girmeye çalışıyor, öyle bir görevi yok. Osimhen'in savurduğu el neredeyse hakeme geliyordu. Kırmızı kart Osimhen. Emirhan'a sarı kart yeterli. Osimhen'e yapılan faulü görmedi. Osimhen buna niye bu kadar sinirlendi, hatayı yapan Emirhan değil. Olayın bütününde Osimhen kavga ediyor. Yerde ayağını savuruyor, yakasını toparlıyor, yüzünü sıkıyor. Osimhen hızını alamıyor, sarılıyorlar, Osimhen üzerine gidiyor. Kavga etmeye çalışan bir oyuncuyu sahada tutamazsın. Osimhen'i tutuyorlar, durduramıyorlar. Osimhen kavga ediyor. Bu olayın bütününde Osimhen kırmızı kart görmeli."

SALLAI'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

46. dakikada Sallai yerde kaldı, penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

OSIMHEN'IN AYAKKABISININ ÇIKTIĞI AN

50. dakikada Osimhen'in ayakkabısı çıktı ceza sahası içinde, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Eğitimlerde söylenir, ayağa darbe olmadığı için krampona müdahale faul değildir. Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "İhlal yok ama santimlerle... Emirhan 1 santim yukarı bassa penaltı olur."

İLKAY'IN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

55. dakikada İlkay'ın golü öncesinde Torreira'nın faulü var mı?

Bahattin Duran: "Faul yok, gol temiz."

Bülent Yıldırım: "Gol nizami."

Deniz Çoban: "Gol nizami."

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Gökhan Sazdağı'nın sarı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Doğru karar."

Bahattin Duran: "Doğru sarı kart."

Deniz Çoban: "Doğru karar."

SALLAI'NIN TOURE'YE FAULÜ

62. dakikada Sallai'nin Toure'ye faulünde sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Sarı kart gerekirdi."

Bülent Yıldırım: "Sarı kart gerekirdi."

Deniz Çoban: "Sarı kart gerekirdi."

OSIMHEN YERDE KALDI, YÜZÜNE MÜDAHALE VAR MI?

Bahattin Duran: "Yüze bir müdahale yok ama Osimhen gitmesin diye bir yoklama var. Burada faul verilmeliydi."

Bülent Yıldırım: "Bu bir faul ve engelleme."

Deniz Çoban: "Bu bir faul."

OFSAYT BAYRAĞI KALKTI, YASİN KOL DEVAM ETTİRDİ

68. dakikada ofsayt bayrağı kalktı, hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi, avantajı kesip tekrar buraya döndü.

Bahattin Duran: "Çok çok büyük bir yanlış. Hakem, yardımcı hakemin kaldırdığı bayrağı 'gördüm' deyip avantaj gösterdi. Bu pozisyon ofsayt değilse faul ve sarı kart. Kenara teşekkür etti, koştu, koştu ve durdu. Döndü yardımcı hakeme 'okey' verdi, avantaj gösterdi, koştu, koştu, Sallai giderken düdük çaldı. Bunun hiçbir açıklaması yok. Çok büyük bir hata. Sallai hakemi protesto için topu havaya vurdu. O da sarı kart. Hakemin çok büyük bir hatası var."

Bülent Yıldırım: "Hakem dağıldı artık burada. Beşiktaş aleyhine kalkan ofsayt şüpheli. Gözüm ofsayt değil diyor. Top havada olduğu için, Toure'nin kontrol olasılığı olmadığı için neredeyse bariz gol şansı olabilecek bir ihlal var. Bunu kaçırdı. Lemina'nın yaptığı rakibinin umut vaad eden atağını engellemek. Top zeminden gelse kırmızı kartı konuşurduk. Onu kaçırdı. Yardımcı hakem ofsayt dedi, gördüm avantaj dedi. Saniyeler sonra umut vaad eden atağı kesip geri döndü. Sallai topa vurdu, o da sarı. Ne desem boş..."

Deniz Çoban: "Sebep ararsam şöyle bir sebep geliyor aklıma. Lemina, Toure'ye yaptığı müdahale sonrası VAR 'Potansiyel kırmızı kart kontrolü yapıyorum' deyince afallayıp düdüğüne başvurmuş olabilir mi? Her şey bir tarafa. Önemli bir yanlış. Sallai'ye de sarı kartı atladı."

İLKAY'IN CENGİZ'E FAULÜ

İlkay'ın Cengiz'e faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Cengiz çalımı atabilse ceza alanına girecek. Yüzde yüz sarı kart."

Bahattin Duran: "Yüzde yüz sarı kart."

ABDÜLKERİM'İN ABRAHAM'A YAPTIĞI FAUL

Abraham'a yapılan faulde Abdülkerim'e sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Sarı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Sarı kart olmalıydı."

EL BILAL'İN SALLAI'YE YAPTIĞI MÜDAHALE

90. dakikada El Bilal Toure'nin Sallai'ye yaptığı müdahalede faul ve kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Göze kasıtlı müdahale, kırmızı kart."

Bahattin Duran: "Göze parmaklarını soktu. Direkt kırmızı kart."

Deniz Çoban: "Net kırmızı kart bu."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İTİRAZI

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda Orkun Kökçü'nün hakemi sarsacak kadar müdahalesi var. Kırmızı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Orkun Kökçü kırmızı kart görmeliydi."

Bahattin Duran: "Hakem 1 adım geri atmak zorunda kaldı. Kırmızı kart olmalıydı."

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: "Yeterli performans gösteremedi. Sınıfta kaldı. Maçın kontrolü gitti."

Bülent Yıldırım: "Maçın kontrolünü kaybetti. Çok ciddi hatalar yaptı."

Bahattin Duran: "Goller öncesinde devamlar doğruydu. Davinson'u doğru attı ama sonrasında kontrolü tamamen kaybetti ve kötü bitirdi."

