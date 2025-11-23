Eski hakemler Galatasaray-Gençlerbirliği pozisyonlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta 3-2 galip geldi.

Sarı kırmızılılarda Mario Lemina ve Wilfried Singo ilk yarı sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Roland Sallai ise 90+4'te kırmızı kart gördü.

Maç sonunda eski hakemler maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

9. dakikada Oğulcan, Davinson'un müdahalesinde yerde kaldı. Devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Burada açık bir faul var sarı kartlık. Maçın 9. dakikasında hakem bu faulü tespit etse, ikazı yapabilse yine kabul ederim. Gelip ayağına basıyor. Hakemin yönetimi açıısndan sorunlu bir pozisyon."

Bahattin Duran: "Dakikaya bakmadan bu pozisyonu görünce bu kontrolsüz hareket, arkadan gelen oyuncu kontrolsüz olarak basıyor. Sarı kart derim. Şunu kabul ederdim; hakem müdahil oldu, düdüğü çaldı, 'ben gördüm' dedi, bu pozisyon sınırda dedi, faul verdi. Güzel uygulama deyip tebrik ederdim. Böyle pozisyonlar şuna sebebiyet veriyor; buna benzer pozisyon Singo'ya yapıldı. Oyuncu 'bana yapıldı, ben de bir deneyeyim' diyor. Hakem bunlara vermeyince artarak devam ediyor."

Bülent Yıldırım: "Katılıyorum. Top zaten Oğulcan'da, Davinson oyuncunun nerede olduğunu biliyor. Rakibin ayağını bastı. Bu pozisyon kontrolsüz faul, gecikmiş bir basma, sarı kart."

16. dakikada Singo'ya yapılan faulde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Burada Gençlerbirliği oyuncusu risk aldı. Topla oynasa da oynamasa da katlanmalı. Ayağı havada sıçramış geldi. Uyarsaydı, haydi ilki kaçtı bari, burada uyar. Bunun da bakınca hareketin bütününde sarı kart olduğunu düşünüyorum."

Deniz Çoban: "9. dakikada yaptığım yorumla 16. dakika yorumum aynı. Kaçırdıkça kontrol elinden kaçar. 9. dakikada farkındalığı gösterse, buna sarı gösterse sonraki hareketler olmayacak. Kartın anlamı nedir, ihtardır. İhtar etmiyorsun, oyuncu da devam ediyor. Bugün de devam edecek."

Bülent Yıldırım: "Farkındalığını göremedik bu pozisyonda da."

24. dakikada Torreira ile Niang pozisyonunda oyun devam etti.

Bahattin Duran: "Niang topa vurduktan sonra ciddi faullü oyun gibi rakibin sağlığını tehlikeye atsa sarı da olur kırmızı da olur. Niang topa vurdu, doğal aksiyonu bu. Torreira arkadan geldiği için görmedi. Niang ile Torreira'nın ayağı çarpıştı. Kaçınılmaz temas bu."

Bülent Yıldırım: "Torreira karşıdan gelse, bu top oynandıktan sonra bu ayak gelse ciddi faullü oyun veya kontrolsüz faul olabilir. Kaçınılmaz temas."

Deniz Çoban: "Katılıyorum size."

45+1. dakikada Abdülkerim'in kaleci Velho'ya müdahalesinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: "Abdülkerim, kalecinin orada olduğunu biliyor, görüyor. Gidip basıyor ayağına. Sportmenlik dışı hareket, açık sarı kart."

Bahattin Duran: "Açık sarı kart. Oyuncu kalabalığı olur, adımını ayarlayamaz anlarım ama bomboş. Abdülkerim'in amacı şu, taç atışında kalecinin önünde duracak ama net şekilde gelip kaleciyi görüyor, görmeme ihtimali yok, gelip ayağa basıyor."

Bülent Yıldırım: "Kazara temas olsa tamam, bölgede sadece kaleci var. Kaleci sabit, ayağı sabit. Bu kazara basma değil, sportmenliğe aykırı. Sarı kart bence net."

45+2. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: "Bütün açılarını izledim. Barış Alper'e Thalisson'un topuğuyla hamlesi var. Etkili basma, oyuncuyu etkileyecek bir basma olarak göremedim. Sıyırıp yere bastı. Hakem tespit etse sahada, penaltı verse 'hayır' demezdim. Bu haliyle VAR konusu değil, bana penaltı gibi gelmedi. Hakemin kararına saygı duyuyorum."

Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygı duyuyorum. Çözülmesi zor pozisyon. VAR'ın karışacağı pozisyon değil. Hakem için zor. Benim için pozisyon penaltı. Gerçekten zor pozisyon. Bu gördüğüm açıyla penaltı diyorum. VAR müdahalesi olmaz."

Bülent Yıldırım: "Bütün izlediğimiz açılarda penaltıya bizi götüren tek açı bu. Gecikmiş ve tam kavrayıcı basma değil. VAR devre dışı. Bu pozisyon üst düzey bir hakem için de zor ama yakalanabilir. Ben bunun penaltı olduğunu düşünüyorum. Top gittikten sonra Thalisson ayağı görüp basıyor. Sahadaki hakem vermeliydi, VAR karışamaz."

59. dakikada Thalisson'a gösterilen ikinci sarı kartta hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Kontrolsüz hareket net. Hakem için de öyle ki önce avantaj verip sonra Thalisson'u ihraç etti. Bu pozisyonun avantaja bırakılması için bariz gol şansı olması lazım. Ancak, Thalisson'un sarı kart var. Bu hareketin de karşılığı çok net ikinci sarı kart. Oyunu hemen durdurmalıydı. Thalisson'u o anda ihraç etmeliydi. Bu pozisyonun avantajı olmaz."

Bülent Yıldırım: "Bariz gol şansı, hemen akabinde gol olma durumu yoksa herkes yerleşikken, umut vaad eden atak olsa bile oyun devam etmez, avantaj oynatılmaz. Çok büyük hakem yanlışı. Oyun kurallarında var, 'Açık bir gol atma şansı yoksa, ciddi faullü oyun, şiddetli hareket veya ikinci ihtar durumlarında avantaj uygulanmamalıdır.' deniyor. Çünkü, avantaj uyguladığınızda akabinde bambaşka sıkıntılar olabiliyor. Bir oyuncunun kontrolsüz kayması, illa alsın vursun ezsin diye bir şey yok. Sarı kartı olan oyuncu kontrolsüz faul yapıyor. İkinci sarı kartta şüphe yok."

Deniz Çoban: "Avantajı oynattın, Thalisson gidip çizgiden topu çıkardı. O yüzden oyun kuralları zaten oynatma diyor. Bu seviyede atlanmamalı. İkinci sarı kart doğru. Oyuncu kontrolsüz şekilde kayıyor. Galatasaraylı oyuncu kanada pas veriyor, koşu yapıyor ve oyuncu düşürülüyor. Net.

62. dakikada Göktan'ın Sallai'ye faulünde kırmızı kart gerekir mi, VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Bahattin Duran: "Bu pozisyon net kırmızı kart. Sallai'yi gördü, daha kontrollü olması gerekiyordu. İki ayağı birden havada. Sallai'nin ayağı esnedi. Pozisyon çok net kırmızı kart. VAR içinde yeterli kanıt var."

Deniz Çoban: "Sonuçları düşünerek hareket etmelisiniz. Rakibin sağlığını düşünmek zorundasınız. Kırmızı kart çok net. Uçarak gidip vurdu. Ayağını kıs, bük bari."

Bülent Yıldırım: "IFAB'ın açıklamasında 'Bir müdahalede veya mücadelede dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanılırsa bu bir ihlaldir ve topla temas olup olmaması önemli değildir.' denir. Bitti. Topla oynamış olmak, oynamayı başaramamış olmak, az veya çok oynamış olmak değiştirmez. Müdahale veya mücadele dikkatsizlik, kontrolsüzlük, aşırı güç kullanma var mı? Senin niyetin iyi ve düzgün olsun, rakibin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdun mu, oluşturdun. Geçmiş olsun. Çok net kırmızı kart."

90+1. dakikada Sallai'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Sallai top için yaptı ama rakibin kafasına tabanıyla müdahale yaptı. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Asensio pozisyonuyla aynı değil bu. Rakibini görüyor Sallai, hiç fark etmez. Rakibin sağlığını ciddi şekilde riske attı. Bu kadar basit."

Deniz Çoban: "Fenerbahçeli Asensio'nun pozisyonuyla aynısı deniyor ama aynısı değil. Burada tartışma yok. Kırmızı kart. Yüzde yüz doğru kırmızı kart. Hakemin sahada bunu görmesi, değerlendirmesi lazım."

Bahattin Duran: "Top kafayla oynama mesafesinde. Kırmızı kart kararı doğru. Hakem buna faul bile vermedi."

HAKEMİN GENEL PERFORMANSI

Deniz Çoban: "Davinson sarı, Tongya sarı, Abdülkerim sarı, Göktan kırmızı atlandı. Yönetim anlamında yönetemiyor. Duracağı yerlerde hata var. Ofsayt tartışmasında önce faul verip sonra ofsayt verdi. Yönetimsel ve disiplinsel hataları var."

Bahattin Duran: "Kötüydü. Karne kırık, zayıf. Yardımcı hakemin de öyle."

Bülent Yıldırım: "Dalgalarla nasıl baş edeceğini bilen kaptan olmak en hayırlısı. Alabora olabilir. Kendilerini korusunlar."

