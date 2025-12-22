Eski hakemler Galatasaray-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Yunus Akgün, Sara ve Icardi ile maçı 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından ise Torreira'nın sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi, gecenin en tartışmalı pozisyonu oldu.

Maçta hakem Alper Akarsu düdük çalarken Salih Mazlum ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yaptı.

TARTIŞMALI KARARLAR TEK TEK YORUMLANDI

VAR hakemliğini ise Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR hakemliğini Serkan Çimen yürüttü.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

BARIŞ ALPER-WİNCK POZİSYONUNDA KARAR NE OLMALI?

Bülent Yıldırım: Ben faul olduğunu düşünmüyorum.

Bahattin Duran: Bir faul standartından bahsetmek mümkün değil. Daha önce verilen birçok pozisyondan daha fazla faul

Deniz Çoban: Devam kararı net doğru. Alttan bir darbe olsaydı faul olurdu.

KAZIMCAN'IN POZİSYONUNDA KIRMIZI KARTA GEREK VAR MI?

Bülent Yıldırım: Kazımcan'ın yaptığı müdahale inanılmaz riskli. Hız var, şiddet var, yoğunluk var. Tek kurtarır yanı bilek bölgesine gelmemesi. O yüzden burada sarı kartı kabul ederim. Ancak bu hızda eğer krampon bileğe gelse doğrudan kırmızı olurdu.

Bahattin Duran: Sınırları fazla zorlamış. Bu pozisyon için şanslıymış. Çok süratli gelmiş. Çok Kontrolsüz gelmiş. Bu haliyle sınırda. Sarıyı kabul ederim.

TORREİRA'NIN GÖRDÜĞÜ SARI KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Rakibe kapsayıcı bir basma yok, ayak zemine basıyor. Asla sarı kart değil.

Bahattin Duran: Pozisyon faul ama umut vaaden atak olmadığı için sarı kart yanlış.

Deniz Çoban: Bence de sarı kart yanlış karar.

TORREİRA'NIN YAPTIĞI MÜDAHALEDE KARAR DOĞRU MU?

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Bahattin Duran: Torreira ilk sarı kartı yanlış görmüştü ama bu hareket çok net kontrolsüz bir basma. Bu hareket çok net bir sarı kart olmalıydı. Dolayısıyla 2. sarı karttan ihraç olmalıydı Torreira.

Bülent Yıldırım: Bunun yüzde 100 ikinci sarı kart olduğunu söylememiz lazım.

Deniz Çoban: Hakem aslında bunun haricinde kabul edilebilir hatalarla maçı götürdü. Bu hata önemli bir hata olarak kayıtlara geçti.