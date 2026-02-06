Fenerbahçe, Maria Aparecida Souza Alves’i transfer etti

- Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves’i transfer etti.
- 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- İmza törenine Ufuk Şansal da katıldı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves’i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde oyuncunun yanı sıra kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal hazır bulundu.
1,5 YILLIK ANLAŞMA
Brezilya Kadın A Milli Takım formasını da giyen 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.