Fenerbahçe, Maria Aparecida Souza Alves’i transfer etti

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Maria Aparecida Souza Alves’i renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 21:55
  • Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves’i transfer etti.
  • 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • İmza törenine Ufuk Şansal da katıldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves’i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde oyuncunun yanı sıra kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal hazır bulundu.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Brezilya Kadın A Milli Takım formasını da giyen 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

