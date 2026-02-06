Sacha Boey: Yeni gelmedim, geri geldim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'un transferini özel bir video kliple duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımında "Sacha Boey yeniden Türkiye’nin en büyüğünde" ifadelerine yer verdi.

"YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, Fransız futbolcunun saz çaldığı görüntüler dikkat çekti.

Video klipte Boey, taraftarlara seslenerek, "Yeni gelmedim, geri geldim ve Şanlı Galatasaray" sözlerini kullandı.

"ÇOK GURURLUYUM!"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Sacha Boey, "Çok gururluyum ve önümüze çıkacak bütün zorlukları da geçmek için sabırsızlanıyorum. Floya başlangıç yerimdi ve orası kalbime dokunan bir yerdi. Kemerburgaz ise her şeyimizin olduğu mükemmel bir yer." dedi.

"TARAFTARIN ATEŞİNİ YAKMAK İSTİYORUM"

Taraftarlar hakkında da konuşan Boey, "Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların tekrardan ateşini yakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"LEROY SANE İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bayern Münih'te beraber oynadığı Leroy Sane ilgili de açıklama yapan Fransız futbolcu, "Leroy Sane çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.

MALİYETİ AÇIKLANMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Bayern Münih'e net 500 bin euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

TRANSFERİ REKOR KIRMIŞTI

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.