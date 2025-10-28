Eski hakemler, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Gaziantep FK'nın ev sahipliğinde oynandı.

Maçı sarı lacivertliler 4-0 kazanırken karşılaşmadaki tartışmalı kararlar, BeIN Sports'un TRİO ekibinde değerlendirildi.

Müsabakada Atilla Karaoğlan görev aldı, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen üstlendi.

VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay yer aldı.

İşte eski hakemlerin tartışılan pozisyonlarla ilgili yorumları...

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Penaltıyı düşündürecek hiçbir şey yok. Gaziantep FK'lı oyuncu (Camara) ne yapmış? Hakemi aldatmak için, penaltı almak kendisini yere bırakmış. Burada oyunun devam etmemesi gerekiyordu. Sarı kartla cezalandırılması gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Asla penaltı yok. Burada tartışılacak tek konu aldatma olurdu.

CAMARA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Burada oyunun devam etmesi gerekiyor bir faul yok. Hakem doğru olarak oyunu devam ettirdi zaten. Fakat buradaki asıl sorun pozisyonun devam etmesi değil, tam hızlı hücum yapılacakken oyunu kesmesi, zamansız durdurdu oyunu.

Bahattin Duran: Oyuncuya bir ihlal yapılmamış eğer düdük çalacaksanız da ceza sahasında top Fenerbahçeli oyuncuya geçer geçmez çalın, kabul edilsin.

SEMEDO'NUN CAMARA'YA MÜDAHALESİ

Bahattin Duran: Fenerbahçeli oyuncu risk alarak ayağını kaldırıyor ve teması var. Burada bence bu hareket sarı kart.

Deniz Çoban: Burada yalnız görüntü ile konuşuyoruz, canlıda oyuncunun tepki vermeden devam etmesi hakem için çok gizli. Ben bunu görüntüden gördükten sonra kart değil diyemem. Ayak oraya kalktıysa karttır.

Bülent Yıldırım: Video olarak izleyince sarı kart. Ancak şu an hakemin bulunduğu yer, açı ve oyunun doğası gereği bunu anlıyoruz.

ABENA'NIN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Ciddi faul bu, hakem çok iyi yerde. Bunu görüp değerlendirmesini beklerdim. Önce sarı kart veriyor sonra izledikten sonra kırmızı veriyor.

Bülent Yıldırım: Bu olur mu ya? Böyle bir acımasızlık olur mu? Bu futbol değil yani, çok ciddi sakatlık çıkabilirdi.

Bahattin Duran: Sahada hemen durdurup kırmızı kart vermeliydi. Attila Karaoğlan ismine yakışmadı bu kadar hata.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)