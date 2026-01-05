18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yarı finale çıktı 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Göster Hızlı Özet 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

A Grubu'ndaki son maçını kazanan milliler, Karadağ'da oynanan mücadelede setleri 25-8, 25-11 ve 25-11 aldı.

Yarı finaldeki rakip, Bulgaristan-Sırbistan maçından sonra belirlenecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi. RAKİP BEKLENİYOR Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak. Eshspor Haberleri Eren Elmalı, sahalara golle geri döndü

Göztepe, 2 maçla ikinci yarıya hazırlanacak

Beşiktaş, Oleksandr Tilte'yi transfer etti