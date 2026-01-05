Abone ol: Google News

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yarı finale çıktı

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 20:19
  • A Grubu'ndaki son maçını kazanan milliler, Karadağ'da oynanan mücadelede setleri 25-8, 25-11 ve 25-11 aldı.
  • Yarı finaldeki rakip, Bulgaristan-Sırbistan maçından sonra belirlenecek.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi.

RAKİP BEKLENİYOR

Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

