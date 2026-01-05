18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yarı finale çıktı

- 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
- A Grubu'ndaki son maçını kazanan milliler, Karadağ'da oynanan mücadelede setleri 25-8, 25-11 ve 25-11 aldı.
- Yarı finaldeki rakip, Bulgaristan-Sırbistan maçından sonra belirlenecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova ile karşı karşıya geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı.
Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi.
RAKİP BEKLENİYOR
Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak.