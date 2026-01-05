Abone ol: Google News

Eren Elmalı, sahalara golle geri döndü

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Galatasaraylı Eren Elmalı, Trabzonspor maçında forma giydi. Eren, maçın ilk yarısında golle buluştu.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 20:52
  • Eren Elmalı, 45 günlük cezasını tamamlayarak Trabzonspor maçında yeniden sahalara döndü.
  • Maçta, Mauro Icardi'den aldığı pasla gol atan Eren, takımına katkı sağladı.
  • Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Eren'in golüyle moral buldu.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabakada ise Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı, sahalarda geri döndü.

GERİ DÖNDÜ

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, eski takıma Trabzonspor'a karşı yerini aldı.

57 GÜN SONRA OYNADI

Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.

EREN GOLÜNÜ ATTI

Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde ise sahalara geri dönen Eren Elmalı, sahneye çıktı.

Galatasaray'da kendi yarı alanının sağında topla buluşan Roland Sallai, sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Yunus Akgün'e pasını çıkardı.

Topa yetişen Yunus, ceza sahası yayı içinde olan Mauro Icardi'yi gördü. Kontrolü sağlayan Arjantinli oyuncu, ceza sahasının sol çaprazına koşu yapan Eren'in önüne topu bıraktı.

Eren'in çapraz pozisyonda sol ayağıyla yaptığı yerden sert vuruşta soluna uzanan Andre Onana topa hamlesini yaptı ancak yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

