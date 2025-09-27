Eski hakemlerden Alanyaspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 7’nci haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Zorbay Küçük'ün verdiği kararları değerlendirdi.

SINGO'NUN 8. DAKİKA JO'YA MÜDAHALESİ KART GEREKTİRİR Mİ?

Deniz Çoban: Kolunu kontrolsüz şekilde açıyor. Sarı kartı gösterse daha doğru bulurum. Hakem bu pozisyonun farkında olduğunu belli etse o da yeterli olurdu.

Bahattin Duran: Kafasına kontrolsüz bir hareket var. Yüze yok. Ama baş bölgesine net bir şekilde var.

Bülent Yıldırım: Hakem muhtemelen sadece yükselmesini engelleyen bir faul düşündü. Kafaya teması kaçırdı. Normal bir faul gibi davrandı.

GOLDEN ÖNCE SINGO'NUN KULLANDIĞI TAÇTA İHLAL VAR MI?

Deniz Çoban: Taçtan sonra top dönüyor, dolaşıyor. Hiç el değiştirmedi. Zorbay Küçük bu pozisyona hazırlanmış fakat yardımcı hakem hazırlanmamış. Bu karar doğruysa da ezbere çıkmış bir karar. Çok emin olamamakla birlikte hatalı taç gibi duruyor.

Bahattin Duran: Yardımcı hakemin asli görevi taç atışında ayakları kontrol etmek. Neden geride duruyor. Sevabıyla günahıyla yardımcı hakeme ait olması gereken bir pozisyon. Ama ne yazık ki yardımcı hakem oraya bakmıyor.

Bülent Yıldırım: Sevabıyla günahıyla hakem ekibine ait bir karar.

OGUNDU'NUN 45+1. DAKİKADA YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Asla bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.

Bahattin Duran: Bence devam kararı doğru, bir ihlal yok.

Bülent Yıldırım: Dengesi bozulunca yere bırakmış. Devam kararı yüzde yüz doğru.

SANE'NİN 52. DAKİKADA YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Yok hocam ben bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.

Bahattin Duran: Temas var fakat etkisini görmüyorum. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Bence de devam. Çünkü kolun piston gibi kullanımı ve kuvveti söz konusu değil. Hissettiği anda kendini kolay yere bırakmış.

ALANYASPOR'UN 90+1'DE BEKLEDİĞİ PENALTI POZİSYONUNDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Top omzuna gelmiş. İhlali gerektirmeyen bölge. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Bir penaltı yok. Devam kararı doğru.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)