Eski Trabzonsporlu Fabian Castillo'nun eşi kuyumcu soymaktan tutuklandı

Trabzonspor’un eski oyuncusu Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da yakalandı.
Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da gerçekleştirilen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia ediliyor.
BİR DİZİ SOYGUNA KARIŞTI
Kosta Rika makamları, ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığıyla suçladıkları Avila’nın Kolombiya’dan iadesini talep etti.
Uluslararası prosedürlerin tamamlanmasının ardından zanlı, Kosta Rika'ya teslim edildi.
CASTILLO'NUN PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre, futbolcu Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin tespit edilmesinde önemli rol oynadı.
Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı görseller ve konum etiketlerinin, Ojeda Avila'nın Kolombiya’daki konumunu doğrulamada etkili olduğunu belirtti.