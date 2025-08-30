Eski Trabzonsporlu Fabian Castillo'nun eşi kuyumcu soymaktan tutuklandı Daha önce Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi, silahlı soygun ile kuyumcu dükkanı soymaktan dolayı tutuklandı. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Castillo'nun eşi, Kosta Rika'ya teslim edildi.

Trabzonspor’un eski oyuncusu Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da yakalandı. Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da gerçekleştirilen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia ediliyor. BİR DİZİ SOYGUNA KARIŞTI Kosta Rika makamları, ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığıyla suçladıkları Avila’nın Kolombiya’dan iadesini talep etti. Uluslararası prosedürlerin tamamlanmasının ardından zanlı, Kosta Rika'ya teslim edildi. CASTILLO'NUN PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre, futbolcu Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin tespit edilmesinde önemli rol oynadı. Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı görseller ve konum etiketlerinin, Ojeda Avila'nın Kolombiya’daki konumunu doğrulamada etkili olduğunu belirtti. Eshspor Haberleri Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geliş hikayesi

