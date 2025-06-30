Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega sakat sakat şampiyonluğu getirdi

Kolombiya Açılış Ligi finalinde, Independiente Medellin ile Independiente Santa Fe kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Medellin, 18. dakikada Francisco Fydriszewski’nin golüyle öne geçti.

Ancak Santa Fe, 32. dakikada Harold Mosquera’nın golüyle skoru dengeledi ve 1-1 oldu.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA SAKATLANDI: GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İkinci yarının 78. dakikasında aldığı sert darbe sonrası yerde kalan Hugo Rodallega, acı içinde gözyaşlarına boğuldu.

Ancak 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sadece bir dakika sonra sahneye çıkarak ağları havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Independiente Santa Fe, mücadeleden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kupasına uzandı.

BİR DAKİKA SONRA ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI

Oyuncu, finaldeki performansıyla hem duygusal hem sportif açıdan geceye damgasını vurdu.

Trabzonspor'un eski golcüsü Rodallega, bu sezon toplam 51 maçta 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.