Eskişehirspor ile Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak

Eskişehirspor ve Bursaspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" adıyla bir dostluk maçı düzenleyecek.

Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, sporseverleri yalnızca bir futbol maçına değil, bir fidan dikme seferberliğine tanıklık etmeye ve destek olmaya davet ediyor.

BURSASPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Biletlerin satışa çıktığı gün Eskişehirspor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri anında tükenirken Bursaspor taraftarları ise ilk 24 saatte 24 bin bilet alarak kampanyaya destek oldu.

"ESKİŞEHİRSPOR İLE OMUZ OMUZA VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik projenin önemini, şu sözlerle açıkladı:

Bursaspor ve Eskişehirspor sadece birer futbol kulübü değil, aynı zamanda şehirlerinin ve toplumun birer parçasıdır. Doğamıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu anlamlı projede Eskişehirspor ile omuz omuza vermekten gurur duyuyoruz.

"BİZİM DOSTLUĞUMUZ, SAHADAKİ 90 DAKİKADAN ÇOK DAHA DERİNDİR"

İş birliğinin önemine dikkat çeken Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da şu değerlendirmede bulundu: