Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Serdar Göçerler oldu

Önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor, 2025-2026 sezonu öncesinde teknik direktörlük görevi için Serdar Göçerler ile anlaşma imzaladı.

Kulüp, anlaşma hakkında Serdar Göçerlere başarı dileklerinde bulundu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüp hesabında yapılan resmi bilgilendirmede ise şu ifadeler kullanıldı: