Eyüpspor evinde Alanyaspor'u yendi

Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Eyüpspor'un gollerini 1. dakikada Seşlar ile 68. dakikada Ampem attı.
Alanyaspor'un tek sayısını 67. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.
EYÜPSPOR İLK PUANLARINI ALDI
Bu sonuçla yeni sezondaki ilk puanlarını alarak puanını 3 yapan Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.
1 maç eksiğiyle 1 puanda kalan Alanyaspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
EYÜPSPOR: 2 - ALANYASPOR: 1
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok), Thiam
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier), Sporar
Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik Direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (Eyüpspor)