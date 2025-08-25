Abone ol: Google News

Eyüpspor evinde Alanyaspor'u yendi

Eyüpspor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 22:15
Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Eyüpspor'un gollerini 1. dakikada Seşlar ile 68. dakikada Ampem attı.

Alanyaspor'un tek sayısını 67. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.

EYÜPSPOR İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla yeni sezondaki ilk puanlarını alarak puanını 3 yapan Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.

1 maç eksiğiyle 1 puanda kalan Alanyaspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

EYÜPSPOR: 2 - ALANYASPOR: 1

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok), Thiam

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier), Sporar

Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik Direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (Eyüpspor)

