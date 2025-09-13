Eyüpspor - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: EYÜPSPOR 0-0 GALATASARAY

30' Galatasaray, kısa paslarla etkili geldi. Savunmanın son anda müdahalesiyle tehlike uzaklaştı.

29' Szalai sağ kanattan ortaladı, kaleci Felipe topu son anda tokatladı.

26' Eyüpspor hızlı geldi, Serdar Gürler uzaklardan kaleyi denedi. Etkisiz bir şut, top dışarıda.

25' Leroy Sane topu sağ kanattan driplingle getirdi. İlkay'a pasını gönderdi, İlkay kaleyi düşündü ancak top üstten farklı şekilde auta gitti.

23' Eyüpspor savunmasını kompakt bir şekilde tutuyor, Galatasaray'ın ceza sahasına girmesine izin vermiyor.

22' Eyüpspor, kısa paslarla savunmadan çıkma uğraşında. Galatasaray da önde baskı yaparak rakibinin çıkmasına izin vermiyor. Bu noktada Eyüpspor uzun paslarla savunma arkasını deniyor.

20' Mücadelede henüz net bir gol pozisyonu yaşanmadı.

16' Yunus Akgün ile etkili gelen Galatasaray topu ceza alanı çevresinde kaybetti.

15' Eyüpspor etkili geldi. Uzun pasta topu karşılamaya çıkan Uğurcan'ın pası kısa kalınca Galatasaray kalesi boş kaldı. Ancak Eyüpsporlular topu kaleye gönderemedi.

13' Galatasaray, Eyüpspor yarı alanında boşluklar arıyor.

11' Galatasaray, Eren Elmalı ile sol kanattan içeri girmeye devam ediyor. Bu kez de Eren'in ortaladığı top savunmadan döndü.

9' Galatasaray, İlkay Gündoğan ile gole yaklaştı. Savunmadan gelen uzun topu Eyüpspor savunması karşıladı, seken topa gelişine vuran İlkay'ın şutu yandan auta gitti.

7' Eyüpspor, uzun toplarla Galatasaray savunmasının arkasını deniyor.

5' Eren Elmalı'nın sol kanattan yerden çevirdiği topa Sane vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başladı.

Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor.

Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.

İLK 11'LER