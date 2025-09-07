Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi değişti

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Bu kritik karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY TARAFTARINA 22 BİN BİLET AYRILDI

Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor, bu maçla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul ekibi, cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Galatasaray taraftarına 22 bin bilet ayrıldığını duyurdu.

EYÜPSPOR'UN AÇIKLAMASI

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde: