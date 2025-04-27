Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR'ı Miguel Angel Ortiz Arias oldu

İHA
Süper Lig’de 33. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.
VAR HAKEMİ İSPANYA'DAN
Müsabakanın VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oturacak. Arias'a AVAR olarak Anıl Usta eşlik edecek.
DİĞER MAÇLARDAKİ VAR HAKEMLERİ
Trabzonspor - Alanyaspor: Christian-Petru Ciochirca
Konyaspor - Adana Demirspor: Adam Pillok
Kayserispor - Çaykur Rizespor: Rui Silva
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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