Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR'ı Miguel Angel Ortiz Arias oldu

İHA

Süper Lig’de 33. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

VAR HAKEMİ İSPANYA'DAN

Müsabakanın VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oturacak. Arias'a AVAR olarak Anıl Usta eşlik edecek.

DİĞER MAÇLARDAKİ VAR HAKEMLERİ

Trabzonspor - Alanyaspor: Christian-Petru Ciochirca

Konyaspor - Adana Demirspor: Adam Pillok

Kayserispor - Çaykur Rizespor: Rui Silva