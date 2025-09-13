Eyüpspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

SON ŞAMPİYON EYÜP DEPLASMANINDA

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.

ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Talha, Yalçın, Kerem, Serdar, Seşlar, Draguş, Thiam

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış

TEK EKSİK VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ile Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayan İlkay, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ikas Eyüpspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkacak.