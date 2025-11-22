Eyüpspor ile Fatih Karagümrük yenişemedi

- Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
- Eyüpspor'un golünü Emre Akbaba atarken, Fatih Karagümrük'ün cevabı Matias Kranevitter'den geldi.
- Bu sonuçla Eyüpspor 9, Fatih Karagümrük 8 puana ulaştı.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ile Onur Can Korkmaz'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.
Alt sıraları yakından ilgilendiren İstanbul derbisi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Eyüpspor, 66. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk golünü attı.
Fatih Karagümrük, bu gole 90. dakikada Matias Kranevitter ile cevap verdi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Eyüpspor 9, Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi.
KARAGÜMRÜK, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek.