Eyüpspor - Kayserispor maçında kazanan yok!

- Eyüpspor, Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
- Eyüpspor'un golü Emre Akbaba'dan, Kayserispor'un golü ise Laszlo Benes'ten geldi.
- Her iki takım da puanını 13'e yükseltti.
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde, Orhan Ak'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol görev yaptı.
KAZANAN ÇIKMADI
Büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Eyüpspor'un golünü 51. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise dakika 70'te Laszlo Benes kaydetti.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 13
Bu sonucun ardından Eyüpspor ve Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in bir sonraki maçında Eyüpspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek.