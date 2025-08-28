Eyüpspor, Melih Kabasakal ile vedalaştı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de özverisiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, disiplini ve karakteriyle camiamızda iz bırakan, 2023-2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan futbolcumuz Melih Kabasakal'a her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih Kabasakal.