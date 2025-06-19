Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.
32 yaşındaki Tayfur, Beşiktaş'a geri dönecek.
"KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada Tayfur Bingöl'e teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:
Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Eyüpspor'da 33 maçta forma giyen Tayfur, 5 gol, 1 asist kaydetti.