Kerem Demirbay, Galatasaray - Samsunspor maçını tribünde izledi

- Kerem Demirbay, Galatasaray-Samsunspor maçını tribünden izledi.
- Maç sonrası "Galatasaray özlenmez mi?" cevabıyla gündem oldu.
- Bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.
Süper Lig’in 15’inci Galatasaray, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.
Eyüpspor futbolcusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'ın maçının tribünden takip etti.
Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen sorulara Kerem Demirbay, şu şekilde cevap verdi.
"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"
Soru: "Kerem Demirbay nasıl maçtı?"
Demirbay: "Şükür yendik."
Soru: "Özledin mi Galatasaray'ı?"
Demirbay: "Galatasaray özlenmez mi?"
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Eyüpspor futbolcusu Kerem Demirbay'ın bu açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kerem Demirbay, daha önce Eyüpspor-Galatasaray maçı sonrası GS Store logolu poşet ile maç sonu görüntülenmiş ve uzun süre eleştirilmişti.