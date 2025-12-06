Abone ol: Google News

Kerem Demirbay, Galatasaray - Samsunspor maçını tribünde izledi

Eyüpsporlu Kerem Demirbay, Galatasaray–Samsunspor maçını tribünden takip ederken maç sonrası "Özledin mi Galatasaray'ı?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 08:55
  • Kerem Demirbay, Galatasaray-Samsunspor maçını tribünden izledi.
  • Maç sonrası "Galatasaray özlenmez mi?" cevabıyla gündem oldu.
  • Bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Süper Lig’in 15’inci Galatasaray, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.

Eyüpspor futbolcusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'ın maçının tribünden takip etti.

Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen sorulara Kerem Demirbay, şu şekilde cevap verdi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

Soru: "Kerem Demirbay nasıl maçtı?"

Demirbay: "Şükür yendik."

Soru: "Özledin mi Galatasaray'ı?"

Demirbay: "Galatasaray özlenmez mi?"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Eyüpspor futbolcusu Kerem Demirbay'ın bu açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kerem Demirbay, daha önce Eyüpspor-Galatasaray maçı sonrası GS Store logolu poşet ile maç sonu görüntülenmiş ve uzun süre eleştirilmişti.

