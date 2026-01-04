Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eyüpspor'da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı.

20 EKİM'DE GÖREVE GELDİ

Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı.

Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

YOLLAR AYRILDI

Ligde 13 puanla küme düşme hattında yer alan İstanbul temsilcisi Orhan Ak'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.