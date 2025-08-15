Fatih Karagümrük, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı Fatih Karagümrük forması giyen Marius Tresor Doh, önce gole sebebiyet veren hata yaptı, daha sonra ise takımını Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kartla 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Karagümrük'ün formasını giyen Marius Tresor Doh iki önemli hataya imza attı. HATASI GOLE NEDEN OLDU Dakikalar 10'u gösterdiğinde Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından ön direkte Torreira topu uzaklaştırdı. Daha sonra Karagümrük yarı alalında sağ iç kulvarda topu kontrol eden Doh'a pres yapan Barış Alper Yılmaz topu kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top kaleci Grbic'in ayaklarının altından ağlara gitti. KIRMIZI GÖRDÜ 24. dakikada ise Doh'un Galatasaraylı Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart talebinde bulundu. Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi. İncelemenin ardından Tresor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Fatih Karagümrük sahada 10 kişi mücadele etmeye devam etti. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) Eshspor Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya mağlup oldu

