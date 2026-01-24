Fatih Karagümrük - Galatasaray - CANLI SKOR

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: FATİH KARAGÜMRÜK 0-1 GALATASARAY

4' Galatasaraylı oyuncular kendi yarı alanında kısa paslar yapıyor...

3' Gabriel Sara, bu sezon Süper Lig'de üçüncü golünü kaydetti.

1' Fatih Karagümrük'ün santra sonrası savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai kafayla karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası Sara karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu ve kaleci Grbic'in koltuğunun altından topu ağlarla buluşturdu.

1’ Gol… Fatih Karagümrük 0-1 Galatasaray (Sara)

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturuyor.

Karşılaşma, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

LİGDE SON DURUMLARI

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

İLK 11'LER